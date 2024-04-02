Пять вузов Пермского края добавят абитуриентам баллы за волонтёрские часы

Баллы за волонтёрские часы добавят абитуриентам пяти вузов Пермского края.
Как рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», баллы за волонтёрство можно будет получить в четырёх пермских государственных вузах: институте культуры (ПГИК), фармацевтической академии (ПГФА), аграрно-технологическом университете имени Прянишникова (ПГАТУ) и гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). В Пермском крае эту инициативу поддержала Чайковская государственная академия физической культуры и спорта.
В педагогическом университете рассказали, что за волонтёрскую деятельность готовы начислить поступающим два балла. Для подтверждения понадобится личная книга волонтёра или выписка из электронного портфолио с сайта «Добровольцы России».
В «Берегине» подчеркнули, что необходимые часы зачислят только в организациях, которые прошли верификацию НКО. Подготовка заняла у фонда три месяца. Чтобы завершить процедуру необходимо пройти проверку в региональном и федеральном штабах Ассоциации волонтёрских центров.
«Верификация фонда — это подтверждение профессионализма и организаторского опыта в проведении мероприятий, в которых задействованы волонтёры, что особенно важно, когда речь идёт о волонтёрах младшего возраста. Мы рады тому, что фонд “Берегиня” пополнил ряды верифицированных НКО, и теперь все наработанные часы наших волонтёров признаны официально», — поделилась директор фонда Татьяна Голубаева.