Пять вузов Пермского края добавят абитуриентам баллы за волонтёрские часы

«Верификация фонда — это подтверждение профессионализма и организаторского опыта в проведении мероприятий, в которых задействованы волонтёры, что особенно важно, когда речь идёт о волонтёрах младшего возраста. Мы рады тому, что фонд “Берегиня” пополнил ряды верифицированных НКО, и теперь все наработанные часы наших волонтёров признаны официально», — поделилась директор фонда Татьяна Голубаева.