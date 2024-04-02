Муж нижегородской модели Водяновой сравнил еду тещи с кошачьим кормом

Мать топ-модели Натальи Водяновой из Нижнего Новгорода Лариса Кусакина рассказала, что изначально не смогла наладить хорошие отношения со своим зятем французским бизнесменом Антуаном Арно.
Она рассказала, как она пыталась поразить его русскими блюдами, но он не выразил восторга и сравнил холодец с кошачьим кормом. Это расстроило нижегородку.
Кусакина рассказала об этом инциденте на передаче «Секрет на миллион», где она поделилась, что приготовила для зятя такие русские блюда, как пельмени, оливье, селедку под шубой и холодец.
Теща называет избранника дочери настоящим аристократом.