Снег вновь нагрянет в Самарскую область 6 апреля

Зима готовится отправить жителям Самарской области очередной привет. В регион на этой неделе вновь может нагрянуть снег. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.
Погода начнет портиться в пятницу, 5 апреля 2024 года. В этот день в Самарской области снова пойдет дождь. Осадки будут небольшими, местами умеренными. А вот в ночь на субботу, 6 апреля, к дождю может присоединиться мокрый снег. Небольшой дождь с мокрым снегом продолжат идти и в дневные часы. В оба дня будет дуть прохладный ветер — северо-западный, северный. Его скорость составит 7−12 м/с.
В воскресенье, 7 апреля, осадки в Самарской области не ожидаются. Стихнет и ветер. Ночью возможен небольшой мороз — до −2 градусов, днем будет куда теплее — до +10 градусов.