Снег вновь нагрянет в Самарскую область 6 апреля

Погода начнет портиться в пятницу, 5 апреля 2024 года. В этот день в Самарской области снова пойдет дождь. Осадки будут небольшими, местами умеренными. А вот в ночь на субботу, 6 апреля, к дождю может присоединиться мокрый снег. Небольшой дождь с мокрым снегом продолжат идти и в дневные часы. В оба дня будет дуть прохладный ветер — северо-западный, северный. Его скорость составит 7−12 м/с.