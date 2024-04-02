Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на май

Добавим, что сегодня, 2 апреля, стала также известна новая дата «Шоу трёх роялей» Bel Suono. Оно должно было пройти в театре оперы и балета имени М. И. Глинки 25 марта, однако в последний момент было отменено. В городских зрелищных кассах рассказали, что концерт запланирован на 30 сентября. Уточняется, что площадка останется прежней, а попасть на выступление музыкантов можно будет по уже купленным билетам.