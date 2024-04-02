Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на май

Юбилейный концерт певца Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая. Сообщение об этом появилось в группе городских зрелищных касс.
Концерт должен был состояться в МТС Live Холле 4 апреля. Стас Михайлов собирался выступить в Челябинске в рамках тура, посвящённого своему 55-летию. Организаторы уточнили, что все купленные ранее билеты останутся действительны. Причина переноса мероприятия не озвучивается.
Добавим, что сегодня, 2 апреля, стала также известна новая дата «Шоу трёх роялей» Bel Suono. Оно должно было пройти в театре оперы и балета имени М. И. Глинки 25 марта, однако в последний момент было отменено. В городских зрелищных кассах рассказали, что концерт запланирован на 30 сентября. Уточняется, что площадка останется прежней, а попасть на выступление музыкантов можно будет по уже купленным билетам.