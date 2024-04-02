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Комитет госконтроля начал собирать жалобы на качество дорог

Контрольное ведомство предлагает гражданам Беларуси в течение всего апреля сообщать о проблемных участках автодорог страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Онлайн-панель по вопросам состояния автомобильных дорог начала работать на сайте Комитета госконтроля (КГК) Беларуси.

«Информация будет приниматься в течение апреля текущего года», — пояснили в ведомстве.

Данные собираются именно о тех трассах, которые находятся вне населенных пунктов. Чтобы передать информацию, надо открыть сайт КГК и в разделе «Обратная связь» кликнуть на кнопку «Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами».

Затем необходимо заполнить форму: место проблемного участка, суть проблемы (ямы, дефекты покрытия, отсутствие разметки). Также надо прикрепить фото или видео участка трассы, где обнаружены недостатки.

Комитет будет обмениваться данными с исполнительными органами власти и соответствующими службами. Ведомство обещает контролировать, как принимаются меры для устранения дефектов на дорогах.

Кроме этого сервиса, на сайте КГК также есть опция сбора данных о зарплатах в конвертах, о завышении цен на лекарства и другие товары. Есть и раздел, который посвящен долгостроям.