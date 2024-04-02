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В Калининградской области добыли первый в 2024 году огромный самородок янтаря

Камень, который весит 1438 граммов, назвали «Героический».

Источник: пресс-служба Янтарного комбината

В Калининградской области на янтарном комбинате добыт первый самородок в сезоне 2024 года. «Янтарик» потянул на 1438 граммов, его назвали «Героический» в честь звания «Герой Труда РФ», которое было учреждено 29 марта.

Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, интересен цвет самородка — темно-медовый с красноватым оттенком, по большей части матовый. В нем, увы, не просматриваются включения.

Всего в первый месяц со старта сезона Калининградский комбинат добыл 75 тонн янтаря.

В 2024 году сезон добычи продлится с марта по ноябрь. Задача — получить рекордные 600 тонн только в одном Приморском карьере.