В Калининградской области добыли первый в 2024 году огромный самородок янтаря

В Калининградской области на янтарном комбинате добыт первый самородок в сезоне 2024 года. «Янтарик» потянул на 1438 граммов, его назвали «Героический» в честь звания «Герой Труда РФ», которое было учреждено 29 марта.
Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, интересен цвет самородка — темно-медовый с красноватым оттенком, по большей части матовый. В нем, увы, не просматриваются включения.
Всего в первый месяц со старта сезона Калининградский комбинат добыл 75 тонн янтаря.
В 2024 году сезон добычи продлится с марта по ноябрь. Задача — получить рекордные 600 тонн только в одном Приморском карьере.