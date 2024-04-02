Камеры на Канавинском мосту начали фиксировать движение машин по полосам

Новые камеры начали фиксировать нарушения автомобилистов на Канавинском мосту в Нижнем Новгроде. Это касается движения в сторону нижней части города, сообщили в ЦРТС.
Часто водители поворачивают налево на светофоре на Советскую улицу не только с крайней левой полосы, но и с остальных двух, что запрещено дорожными знаками и может привести к аварии. Из-за этого было решено установить камеры, которые бы фиксировали такие нарушения.
Кроме того, новый комплекс позволит штрафовать и водителей грузовиков, ведь им запрещено ездить по Канавинскому мосту.
«Безусловно, камеры на дорогах дисциплинируют водителей. Возможный штраф заставляет их соблюдать Правила дорожного движения, а значит, риск возникновения ДТП снижается. Новые комплексы фотовидеофиксации также призваны повысить безопасность на участке Канавинского моста, где трафик движения достаточно плотный», — рассказал и.о. директора ГКУ НО «ЦРТС» Александр Бачурин.
Камеры также мониторят скоростной режим, проезд на красный сигнал светофора и перечение стоп-линии при запрещающем сигнале.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скорость движения на новом Борском мосту ограничили до 40 км/ч.