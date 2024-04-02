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Украина отменила защиту интеллектуальных прав для граждан Беларуси

Правительство Украины на время действия военного положения изменило документ о защите прав интеллектуальной собственности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Украинский Кабмин фактически лишил прав на защиту интеллектуальной собственности граждан Беларуси и «подсанкционных лиц», это следует из заявления представителя правительства Тараса Мельничука.

Выступая в Верховной раде, он сообщил, что было изменено постановление о «Некоторых вопросах осуществления мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности».

«На период военного положения останавливается регистрация объектов права интеллектуальной собственности … по заявлениям правообладателей, их уполномоченных представителей, по всем категориям товаров — граждан Республики Беларусь…», — сказал Мельничук.

Это касается и белорусских юрлиц, где конечные бенефициары — граждане Беларуси, уточнил представитель Кабмина Украины.

Такие же ограничения на время режима военного положения вводятся в отношении лиц, находящихся под украинскими санкциями, добавил он.

Ранее Киев ввел санкции против целого ряда компаний, зарегистрированных в Беларуси. Среди них «Беларуськалий», Белгазпромбанк, Гомельский химический завод, Белорусская железная дорога, ООО «Грузовая служба-Запад», ОАО «Промагролизинг», ООО «АСБ Лизинг» и другие.