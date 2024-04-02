Для врачей «скорых» в Самарской области купили портативные аппараты УЗИ

В Самарской области для врачей, которые работают на «скорой», купили портативные аппараты УЗИ. С их помощью медики могут проводить диагностику в экстренных ситуациях. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Самарской области, всего было приобретено 10 таких аппаратов.