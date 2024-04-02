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Для врачей «скорых» в Самарской области купили портативные аппараты УЗИ

Портативные аппараты УЗИ используют врачи «скорых» в Новокуйбышевске, Чапаевске и Безенчуке.

В Самарской области для врачей, которые работают на «скорой», купили портативные аппараты УЗИ. С их помощью медики могут проводить диагностику в экстренных ситуациях. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Самарской области, всего было приобретено 10 таких аппаратов.

— В программу быстрой диагностики критических состояний входят протоколы для оценки патологии лёгких, свободной жидкости брюшной полости, сердца и сосудов, — уточнили в минздраве.

Врачи прошли обучение для работы на таких аппаратах. Их уже используют в Новокуйбышевске, Чапаевске и Безенчуке. В будущем планируется обучать фельдшеров, чтобы они могли оперативно передавать результаты обследований врачам для оценки и анализа.

медицина