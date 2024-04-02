На склонность к агрессии предложили проверять казахстанских полицейских

«Для полноценного внедрения предлагаемой системы необходимы поправки в действующее законодательство. В первую очередь, предстоит законодательно определить понятие — “должность с высоким риском применения пыток”. Сюда должны быть отнесены должности, функциональные обязанности которых предполагают наличие определенных властных полномочий в отношении гражданских лиц, то есть следователи, оперуполномоченные, работники исправительных учреждений, участковые инспектора и другие, кто подходит под указанный критерий. При приеме кандидатов на службу на такие должности, а также в отношении действующих сотрудников из этого перечня, при их аттестации или в случае поступления жалоб о применении ими пыток, предусмотреть обязательное проведение психологических исследований на предмет выявления склонности к агрессии» , — говорится в сообщении Академии.