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Умер художник-постановщик «Убойной силы» и «Пороха» Владимир Банных

Художник-постановщик Владимир Банных умер в возрасте 72 лет. О смерти члена Петербургского Союза художников рассказала его коллега Елена Жукова, сообщила пресс-служба «Ленфильма».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Владимир Михайлович окончил Саратовское художественное училище в 1975 году и ВГИК в 1982 году. Далее он работал художником-постановщиком в киностудии «Ленфильм». В его послужном списке работа над первым сезоном сериала «Убойная сила», фильмами «Порох», «Жил-был доктор…», «Плата за проезд» и многими другими лентами.

В пресс-службе отметили, что Владимир Банных был чутким, добрым, профессиональным и скромным человеком. Он увлекался философией, изучал французский язык и дружил со многими кинорежиссерами.

Причина смерти не сообщается. Время и место прощания с Владимиром Михайловичем будет сообщено позже.

Ранее «МК в Питере» рассказал о смерти звезды «Убойной силы» Александра Карпухова. Актер ушел из жизни в возрасте 51 года.