Умер художник-постановщик «Убойной силы» и «Пороха» Владимир Банных

Владимир Михайлович окончил Саратовское художественное училище в 1975 году и ВГИК в 1982 году. Далее он работал художником-постановщиком в киностудии «Ленфильм». В его послужном списке работа над первым сезоном сериала «Убойная сила», фильмами «Порох», «Жил-был доктор…», «Плата за проезд» и многими другими лентами.
В пресс-службе отметили, что Владимир Банных был чутким, добрым, профессиональным и скромным человеком. Он увлекался философией, изучал французский язык и дружил со многими кинорежиссерами.
Причина смерти не сообщается. Время и место прощания с Владимиром Михайловичем будет сообщено позже.
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