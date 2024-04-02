Умер художник-постановщик «Убойной силы» и «Пороха» Владимир Банных

Владимир Михайлович окончил Саратовское художественное училище в 1975 году и ВГИК в 1982 году. Далее он работал художником-постановщиком в киностудии «Ленфильм». В его послужном списке работа над первым сезоном сериала «Убойная сила», фильмами «Порох», «Жил-был доктор…», «Плата за проезд» и многими другими лентами.