В Севастополе возобновили работу паромы. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Напомним, движение паромов в Севастопольской бухте приостанавливали из-за непогоды.
— Работа паромов возобновляется с 16:30 по утвержденному расписанию, — говорится в сообщении.
Утром 2 апреля Главное управление МЧС по Севастополю предупреждало о том, что в городе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Ранее КП-Крым писала, что 1 апреля на полуострове был побит абсолютный температурный рекорд. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, такой апрельской жары в городе не было уже 83 года. В Симферополе воздух прогрелся до 27,1 градуса.