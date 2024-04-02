В Севастополе возобновили работу паромы

Ранее КП-Крым писала, что 1 апреля на полуострове был побит абсолютный температурный рекорд. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, такой апрельской жары в городе не было уже 83 года. В Симферополе воздух прогрелся до 27,1 градуса.