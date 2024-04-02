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В Севастополе возобновили работу паромы

Движение паромов приостанавливали из-за сильного ветра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Севастополе возобновили работу паромы. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Напомним, движение паромов в Севастопольской бухте приостанавливали из-за непогоды.

— Работа паромов возобновляется с 16:30 по утвержденному расписанию, — говорится в сообщении.

Утром 2 апреля Главное управление МЧС по Севастополю предупреждало о том, что в городе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Ранее КП-Крым писала, что 1 апреля на полуострове был побит абсолютный температурный рекорд. Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, такой апрельской жары в городе не было уже 83 года. В Симферополе воздух прогрелся до 27,1 градуса.