Путин заверил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
По словам президента, сейчас идет оценка действий всех ответственных служб.
Назначены новые командующие ВМФ, Черноморским и Северным флотом
Шойгу поздравил военнослужащих с получением новых должностей и отметил, что на их плечи возлагается огромная ответственность.
Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала года
Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек.
Глава LVMH Арно второй год подряд возглавил список Forbes
Его состояние оценивается в $233 млрд.
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц.
Главные новости к вечеру 2 апреля
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Путин заверил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»