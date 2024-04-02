Главные новости к вечеру 2 апреля

Путин заверил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

По словам президента, сейчас идет оценка действий всех ответственных служб.



Назначены новые командующие ВМФ, Черноморским и Северным флотом

Шойгу поздравил военнослужащих с получением новых должностей и отметил, что на их плечи возлагается огромная ответственность.



Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала года

Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек.



Глава LVMH Арно второй год подряд возглавил список Forbes

Его состояние оценивается в $233 млрд.



ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц.