Жителям столицы рассказали, когда в Москве отключают отопление

По словам депутата, некоторые москвичи жалуются на излишнюю жару в квартирах и на то, что за «ненужную» подачу тепла приходится платить. «Но здесь решение проблемы в руках самих жителей. Можно установить погодозависимую аппаратуру, которая позволит поступать в дом только тому количеству тепла, которое необходимо. Это сэкономит деньги», — объяснила Разворотнева.