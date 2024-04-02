Умерла народная артистка РСФСР Конюхова, сыгравшая в «Женитьбе Бальзаминова»

Народная артистка России, актриса Татьяна Конюхова, которая сыграла в таких картинах, как «Женитьба Бальзаминова», «Над Тиссой», а также «Карьера Димы Горина» и многих других, скончалась на 93-м году жизни. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.