Умерла народная артистка РСФСР Конюхова, сыгравшая в «Женитьбе Бальзаминова»

— 2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер Ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в памяти поклонников и коллег Конюхова навсегда останется яркой, талантливой и любимой актрисой, передает сайт Союза кинематографистов России.
Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в столице Узбекской ССР — городе Ташкенте. В 1955-м будущая народная артистка РСФСР окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.
Актриса воплотила на экране множество ролей — 103 работы в 103 проектах. Так, Конюхова сыграла роль Ганны в картине «Майская ночь или утопленница», по мотивам произведения Николая Гоголя, Терезию Симак в фильме «Над Тиссой», а также Химку в «Женитьбе Бальзаминова» и многие другие. Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в многосерийном фильме «Хранимые судьбой».