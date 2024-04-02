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Умерла народная артистка РСФСР Конюхова, сыгравшая в «Женитьбе Бальзаминова»

Народная артистка России, актриса Татьяна Конюхова, которая сыграла в таких картинах, как «Женитьба Бальзаминова», «Над Тиссой», а также «Карьера Димы Горина» и многих других, скончалась на 93-м году жизни. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Источник: РИА "Новости"

— 2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер Ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в памяти поклонников и коллег Конюхова навсегда останется яркой, талантливой и любимой актрисой, передает сайт Союза кинематографистов России.

Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в столице Узбекской ССР — городе Ташкенте. В 1955-м будущая народная артистка РСФСР окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Актриса воплотила на экране множество ролей — 103 работы в 103 проектах. Так, Конюхова сыграла роль Ганны в картине «Майская ночь или утопленница», по мотивам произведения Николая Гоголя, Терезию Симак в фильме «Над Тиссой», а также Химку в «Женитьбе Бальзаминова» и многие другие. Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в многосерийном фильме «Хранимые судьбой».

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