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Бизнесмен из Беларуси стал долларовым миллиардером

Один из самых успешных белорусских бизнесменов Александр Луценко стал долларовым миллиардером, его жена Наталья тоже, подсчитал Forbes.

Источник: Смартпресс

Супруги владеют агропромышленной группой «Содружество». Она является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе. По данным Forbes, годовая выручка группы компаний составила $3,6 млрд.

Уточняется, что в 2023 году бизнес реструктуризировали. Семейная пара разделила его на три части, оставив за собой контроль в российских и белорусских предприятиях.

Головная компания холдинга Sodrugestvo Group зарегистрирована в Люксембурге.

Таким образом, Александр Луценко стал владельцем белорусской компании Vitalbay Limited (ее оценивают в $489 млн), а его жене Наталье принадлежит МКООО «Содружество Рус» (стоит $1,526 млрд).

Ранее сообщалось, что Александр Луценко живет в России. Бизнесмену также принадлежит «Белагротерминал» под Сморгонью — комплекс по переработке масличных культур.