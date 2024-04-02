Бизнесмен из Беларуси стал долларовым миллиардером

Супруги владеют агропромышленной группой «Содружество». Она является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе. По данным Forbes, годовая выручка группы компаний составила $3,6 млрд.
Уточняется, что в 2023 году бизнес реструктуризировали. Семейная пара разделила его на три части, оставив за собой контроль в российских и белорусских предприятиях.
Головная компания холдинга Sodrugestvo Group зарегистрирована в Люксембурге.
Таким образом, Александр Луценко стал владельцем белорусской компании Vitalbay Limited (ее оценивают в $489 млн), а его жене Наталье принадлежит МКООО «Содружество Рус» (стоит $1,526 млрд).
Ранее сообщалось, что Александр Луценко живет в России. Бизнесмену также принадлежит «Белагротерминал» под Сморгонью — комплекс по переработке масличных культур.