В Москве выплаты после теракта получили более 200 пострадавших

Там отметили, что среди них 168 москвичей, 49 жителей других регионов, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Саратовская область, Тульская область, Ярославская область, Смоленская область и другие, а также четыре гражданина других государств. Заявления принимаются каждый день по адресу: ул. Краснопрудная, дом 13. Всю необходимую информацию о получении выплат жители Москвы и других регионов могут получить в Единой справочной службе столичного департамента труда и соцзащиты населения города Москвы по номеру +7 (495) 870−44−44 .