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В Москве выплаты после теракта получили более 200 пострадавших

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 200 человек, пострадавших в теракте в «Крокус сити холл», получили выплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Источник: РИА "Новости"

«Москва продолжает осуществлять выплаты пострадавшим и семьям погибших в теракте 22 марта. На сегодняшний день обратились 417 человек, получили выплаты 221 человек», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что среди них 168 москвичей, 49 жителей других регионов, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Саратовская область, Тульская область, Ярославская область, Смоленская область и другие, а также четыре гражданина других государств. Заявления принимаются каждый день по адресу: ул. Краснопрудная, дом 13. Всю необходимую информацию о получении выплат жители Москвы и других регионов могут получить в Единой справочной службе столичного департамента труда и соцзащиты населения города Москвы по номеру +7 (495) 870−44−44.