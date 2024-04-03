Елена Дятлова рассказала, какие дороги отремонтируют в Калининграде в этом году

Названы улицы, которые в этом году планируют привести в порядок — заделать дыры на дорогах. Как рассказала в своем телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова, на так называемый текущий ремонт направят почти 800 млн рублей.
В списке на этот год следующие улицы:
Артиллерийская;
пр-кт Ленинский;
пр-кт Советский;
пр-кт Победы;
мкрн. Прегольский;
Карла Маркса (от Димитрова до Кирова и от Леонова до Красной);
Парковая аллея (от ул. Молодежная до ул. Тельмана);
Гайдара;
Савенко;
Железнодорожная;
Летняя;
Коммунистическая;
Новгородская;
Ижорская;
Челюскинская;
Брамса;
Гаражная;
Бассейная (от пр-та Победы до Катина);
Энгельса;
Молодежная;
Стрелковая (от Лесной до Озерной);
Красносельская;
Пехотная;
Чкалова (от Мира до Спортивной);
Репина;
Гостиная;
Юношеская;
Судостроительная (от Киевской до Коммунистической);
Пугачева;
Киевская;
Менделеева;
Яналова (от Комсомольской до Родителева);
Димитрова;
Согласия;
Озерова;
Богатырская;
Лужская;
Магнитогорская.
«Текущий ремонт» — это не капитальный ремонт или реконструкция дороги целиком, как правило это приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков, — прокомментировала сити-менеджер.
Когда именно начнут заделывать ямы — не сообщается, но Елена Дятлова анонсировала скорое начало сезона дорожных работ.