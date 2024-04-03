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Елена Дятлова рассказала, какие дороги отремонтируют в Калининграде в этом году

В списке несколько десятков улиц, где заделают ямы.

Источник: Комсомольская правда

Названы улицы, которые в этом году планируют привести в порядок — заделать дыры на дорогах. Как рассказала в своем телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова, на так называемый текущий ремонт направят почти 800 млн рублей.

В списке на этот год следующие улицы:

Артиллерийская;

пр-кт Ленинский;

пр-кт Советский;

пр-кт Победы;

мкрн. Прегольский;

Карла Маркса (от Димитрова до Кирова и от Леонова до Красной);

Парковая аллея (от ул. Молодежная до ул. Тельмана);

Гайдара;

Савенко;

Железнодорожная;

Летняя;

Коммунистическая;

Новгородская;

Ижорская;

Челюскинская;

Брамса;

Гаражная;

Бассейная (от пр-та Победы до Катина);

Энгельса;

Молодежная;

Стрелковая (от Лесной до Озерной);

Красносельская;

Пехотная;

Чкалова (от Мира до Спортивной);

Репина;

Гостиная;

Юношеская;

Судостроительная (от Киевской до Коммунистической);

Пугачева;

Киевская;

Менделеева;

Яналова (от Комсомольской до Родителева);

Димитрова;

Согласия;

Озерова;

Богатырская;

Лужская;

Магнитогорская.

«Текущий ремонт» — это не капитальный ремонт или реконструкция дороги целиком, как правило это приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков, — прокомментировала сити-менеджер.

Когда именно начнут заделывать ямы — не сообщается, но Елена Дятлова анонсировала скорое начало сезона дорожных работ.

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