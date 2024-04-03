Литва впервые с февраля приняла из Калининграда больше 100 фур за сутки

«Очередь фур перед МАПП “Чернышевское” с пятницы 27 марта сократилась с 200 до 120 машин, еще 25 — стоят на нейтральной полосе, завершив все процедуры на выезде из России. В прошедшие сутки впервые с начала февраля Литва приняла 119 фур, что близко к расчетным возможностям МАПП (150 машин в сутки в одну сторону). При этом не было допущено ни одного перерыва в приеме грузовиков, как 20—21 марта , когда за 12 часов Литва не приняла ни один грузовик», — сообщила Иванова, добавив, что въезд в Калининградскую область со стороны Литвы свободен.