Россиянам объяснили, как не работать шестидневку в апреле

С 22 по 27 апреля в России будет шестидневная рабочая неделя. Россияне могут ее сократить, если уйдут в отпуск. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.
Она отметила, что сотрудники могут воспользоваться правом на оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет. Нужно написать заявление и отдать его работодателю.
Как правило, график отпусков составляется заранее. Если сотрудник попросит у работодателя отдых вне графика, он может отказать, тогда работнику придется трудится все шесть дней.
Однако это касается не всех сотрудников. Отпуск в любое время могут взять почетные доноры России, несовершеннолетние и родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнится четырнадцать.
Также можно взять отпуск за свой счет. В заявлении необходимо указать причину, например, семейные обстоятельства или другие уважительные причины. Согласие руководства все же потребуется.
В отпуске без сохранения заработной платы могут отказать участникам ВОВ, работающим пенсионерам и инвалидам. Кроме того, в случаях рождения ребёнка, регистрации брака и смерти близких родственников.
Если сотрудник решит прогулять работу в субботу, работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, передает Москва 24.