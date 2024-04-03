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В полиции Кубани рассказали о новом виде мошенничества с ТВ-подпиской

Жители Кубани могут стать жертвой новой схемы мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В полиции Краснодарского края рассказали о новой мошеннической схеме. Кубанцам звонят аферисты с сообщением, что у них закончилась ТВ-подписка. Продлить услугу возможно, но для этого звонившим необходимо сообщить цифровой код, который поступит в виде сообщения абоненту. Жертвой этой махинации уже стал житель Новороссийска.

«Жителю Новороссийска позвонили работники “интернет-телевидения” и сообщили, что у него заканчивается подписка, чтобы ее продлить, потребовали сообщить код, который придёт на телефон. На следующий день лжеоператоры сообщили мужчине, что произведен несанкционированный вход в его личный аккаунт с другого региона и убедили перевести деньги на безопасный счет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге потерпевший лишился 285 тысяч рублей. Полицейские устанавливают личности мошенников.