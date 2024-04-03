В полиции Кубани рассказали о новом виде мошенничества с ТВ-подпиской

«Жителю Новороссийска позвонили работники “интернет-телевидения” и сообщили, что у него заканчивается подписка, чтобы ее продлить, потребовали сообщить код, который придёт на телефон. На следующий день лжеоператоры сообщили мужчине, что произведен несанкционированный вход в его личный аккаунт с другого региона и убедили перевести деньги на безопасный счет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.