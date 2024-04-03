В Хабаровске днем столбик термометра поднимется до +9 градусов

Сегодня, 3 апреля, днем воздух прогреется до +9 градусов, ветер западный 5−10 м/с. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске и крае в основном без осадков. На юге региона ночью −1 −6, днем +6 +11, местами +1 +6 ветер западный 6−12 м/с. В центральных районах ночью −2 −12, днем +5 +11, ветер преимущественно западный, юго-западный 2−10 м/с. На севере края ночью −5 −20, днем 0 +9, ветер различных направлений 2−13 м/с.