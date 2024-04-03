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Что произошло в Иркутске в ночь на 3 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутске на улице Карла Либкнехта ограничат движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на улице Карла Либкнехта ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе оператора тепловых сетей города. Это необходимо для работ по вскрытию тепловой сети и ремонта. Это коснется участка в районе дома № 1 по улице Карла Либкнехта.

В Иркутске начали приводить в порядок памятники и монументы. В теплый период работы будут проводить каждый месяц. При мойке объектов используются безопасные моющие средства.

В Иркутской области за сутки произошло 11 пожаров. Два из них — в многоквартирных домах, в медучреждении, в садовом доме, двух хозпостройках и бане. Из-за срабатывания пожарной сигнализации из больницы эвакуировали 127 человек.