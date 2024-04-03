Что произошло в Иркутске в ночь на 3 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутске на улице Карла Либкнехта ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе оператора тепловых сетей города. Это необходимо для работ по вскрытию тепловой сети и ремонта. Это коснется участка в районе дома № 1 по улице Карла Либкнехта.