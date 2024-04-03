«Мусорный оператор» зайдёт в Солнечный район Хабаровского края в апреле

— Вынуждать людей выносить мусор в строго определенное время и ждать, когда машина доедет до их посёлка по БАМу — крайне неудобно для жителей. Нужна качественно продуманная маршрутная карта от администрации Солнечного района. Также мы призываем отказаться от идеи пакетированного сбора мусора, особенно в частном секторе. Существует актуальная проблема с бродячими собаками. Нельзя допускать, чтобы они сбивались в стаи — для этого не нужно создавать им кормовую базу в виде локальных свалок из пакетов с мусором, которые животные могут разрывать и питаться, — сказал Александр Бруско.