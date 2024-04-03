«Мусорный оператор» зайдёт в Солнечный район Хабаровского края в апреле

Солнечный район Хабаровского края пока не готов к заходу на его территорию регионального оператора по обращению с мусором — к такому выводу пришли в ходе совещания, которое провёл председатель комитета Закдумы региона по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Александр Бруско. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ближайшее время администрация муниципалитета должна исправить все недоработки.
По информации пресс-службы краевого парламента, принято решение перенести старт деятельности регоператора ближе к концу апреля текущего года. Пока администрации Солнечного района, совместно с компанией, которая будет заниматься «мусорным вопросом», должны предоставить все необходимые документы. В их числе бумаги о количестве контейнерных площадок и мусоровозов, график вывоза ТКО, а также наличие договоров с юридическими лицами.
— Вынуждать людей выносить мусор в строго определенное время и ждать, когда машина доедет до их посёлка по БАМу — крайне неудобно для жителей. Нужна качественно продуманная маршрутная карта от администрации Солнечного района. Также мы призываем отказаться от идеи пакетированного сбора мусора, особенно в частном секторе. Существует актуальная проблема с бродячими собаками. Нельзя допускать, чтобы они сбивались в стаи — для этого не нужно создавать им кормовую базу в виде локальных свалок из пакетов с мусором, которые животные могут разрывать и питаться, — сказал Александр Бруско.
Кроме того, как отметили в ходе совещания, о начале работы регионального оператора должны быть уведомлены жители района. Люди должны знать о новой системе расчёта услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов и об организации сбора в частном секторе и по всей линии Байкало-Амурской магистрали.