Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса

Во Владивостоке стартовали массовые отключения холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, по данным Примводоканала, с 09.00 до 20.00 воды по причине проведения планового ремонта не будет в домах по следующим адресам:
Воронежская, 19. Зои Космодемьянской, 16. Каштановая, 3, 5, 5б, 7, 11, 13, 15. Кипарисовая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 29, 31, 33, 41, 45, 47, 49. Поселковая 1-я, 8, 11, 13, 14, 16, 23, 23/1, 32. Поселковая, 1, 4, 3 В, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 32, 34. Поселковая 3-я, 15 к.1.
Также с 09.00 до 17.00 водоснабжение будет отсутствовать в домах по улицам:
Буссе. Жуковского. Маньчжурская. Шилкинская, 10а, 10 стр. 3, 16а.
Причина — плановый ремонт.