Погода приятно удивит жителей Иркутска 3 апреля

После двухдневных апрельских снегопадов в столицу Приангрья пришло потепление. Наконец-то можно надеть более легкую одежду и обувь, ведь на улице в эту среду потеплеет до +8 градусов. А синоптики подробнее рассказали, какая будет погода в Иркутске 3 апреля 2024 года.