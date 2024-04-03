Погода приятно удивит жителей Иркутска 3 апреля

После двухдневных апрельских снегопадов в столицу Приангрья пришло потепление. Наконец-то можно надеть более легкую одежду и обувь, ведь на улице в эту среду потеплеет до +8 градусов. А синоптики подробнее рассказали, какая будет погода в Иркутске 3 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 3 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных районах местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +6…+11 градусов, а при облачной погоде +2…-3 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 3 апреля 2024 года будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о на севере Иркутской области закрылся автозимник.