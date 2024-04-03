Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое приморцев стали долларовыми миллиардерами и вошли в список Forbes

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля, ФедералПресс. Двое жителей Приморского края попали в список самых богатейших людей России. Их состояние оценивается в 1,3 млрд долларов у каждого.

Источник: Freepik

В список Forbes вошли совладельцы группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов. Они стали новичками в глобальном рейтинге с состоянием 1,3 млрд долларов каждый.

Отмечается, что состояние всех российских миллиардеров за последний год выросло на 71,8 млрд долларов. Согласно данным популярного рейтинга, в России проживает 125 человек с состоянием более одного млрд долларов.

Напомним, предприниматели Владивостока опасаются поднятия цен на товары и услуги после теракта в Подмосковье. Из-за усиления охраны в общественных местах аренда помещений подорожает.

рейтинги