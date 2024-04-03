Двое приморцев стали долларовыми миллиардерами и вошли в список Forbes

В список Forbes вошли совладельцы группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов. Они стали новичками в глобальном рейтинге с состоянием 1,3 млрд долларов каждый.
Отмечается, что состояние всех российских миллиардеров за последний год выросло на 71,8 млрд долларов. Согласно данным популярного рейтинга, в России проживает 125 человек с состоянием более одного млрд долларов.
Напомним, предприниматели Владивостока опасаются поднятия цен на товары и услуги после теракта в Подмосковье. Из-за усиления охраны в общественных местах аренда помещений подорожает.