Почётный архитектор России из Хабаровска создаёт необычные фильмы

— Всё снимаю сам, придумываю, монтирую прямо в телефоне, музыку накладываю, — поделился с корреспондентом нашего издания Александр Селеменев. — Этим я увлекаюсь лет десять. Но только сейчас решил расширить аудиторию и начал выкладывать их в соцсеть. Раньше моими зрителями были только друзья и близкие. А теперь вижу, как хорошо ролики заходят. Например, про Китай. Там больше с архитектурной точки зрения. Несколько роликов уже собрал и выложил, ещё один остался.