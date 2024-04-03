Почётный архитектор России из Хабаровска создаёт необычные фильмы

Один из самых опытных специалистов в строительной сфере, много лет трудившийся главным архитектором Хабаровского края Александр Селеменев после выхода на заслуженный отдых активно занялся созданием небольших авторских фильмов. Их он выкладывает на своей странице ВКонтакте. Ролики собирают сотни просмотров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Всё снимаю сам, придумываю, монтирую прямо в телефоне, музыку накладываю, — поделился с корреспондентом нашего издания Александр Селеменев. — Этим я увлекаюсь лет десять. Но только сейчас решил расширить аудиторию и начал выкладывать их в соцсеть. Раньше моими зрителями были только друзья и близкие. А теперь вижу, как хорошо ролики заходят. Например, про Китай. Там больше с архитектурной точки зрения. Несколько роликов уже собрал и выложил, ещё один остался.
Самым же популярным, по словам Александра Селеменева, стал его минифильм «Пролетая над бескрайним Амуром». Его он снял во время подлёта к Хабаровску. Говорит, попытался передать красоту и величие дальневосточной природы.
— Вообще-то архитекторы — очень творческие люди. Стихи сами пишутся, идеи сами приходят. Вот сейчас в поездке нахожусь в Москве. Рисую храм. Стараюсь, использовать любой момент для творчества, — добавил Александр Иванович.
РУЧЕЙ НЕПОКОРНЫЙ.
Лесной ручей сковать пытался.
мартовский мороз…
Но непокорный, вырываясь — Н2О живое и журчащее своё…
От ледяных оков, подальше, перекатами, к большой реке унёс!
Ему из ожерелья хрусталя.
узоры берегов, путь украшают,
Пороги из камней, заторы ледяные по пути не помешают.
Сверкают и несутся струи.
горные, холодные и озорные,
Также, и в марте пролетели дни,
Весне навстречу, в том числе.
и эти выходные…
А. СЕЛЕМЕНЕВ.
31.03.2024.