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Новосибирец, получивший серьезную травму руки на производстве, вышел из комы

Сейчас он проходит второй курс реабилитации.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирский парень, у которого на производстве руку затянуло в шлифовальный станок, вышел из комы и проходит реабилитацию.

В конце января молодой человек по имени Данил устроился стажером на производство в Новосибирске. Во время работы его руку затянуло в шлифовальный станок. Данил получил серьезные травмы и впал в кому.

К счастью, Данил вышел из комы и сейчас проходит курс реабилитации. По словам его тети Анастасии, его зрение, движения и чувствительность руки молодого человека постепенно восстанавливаются. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

23 февраля Данила перевели в реабилитационный центр при больнице, после чего он провел некоторое время дома. Сейчас он проходит второй курс реабилитации, который начался 1 апреля. Родственники Данила надеются на его полное выздоровление.
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