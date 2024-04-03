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Фильм «Золото Умальты» о краже века в Хабаровском крае выйдет 4 апреля

Премьера картины накануне состоялась в Москве и других крупных городах.

Источник: Соцсети

Приключенческий фильм «Золото Умальты» о краже золота в Хабаровском крае выйдет в прокат 4 апреля. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

«Золото Умальты» рассказывает о реальном преступлении, произошедшем в 1917 году на территории современного Верхнебуреинского района. Тогда банда грабителей в шаманских масках напала на обоз, перевозивший свыше 400 килограммов драгоценного металла. Найти украденное золото в итоге не удалось.

Идея об экранизации исторических событий принадлежит главе региона, её реализацией занималась петербургская студия «Лендок». Режиссёром выступил Андрей Богатырёв, а главные роли исполнили Артём Ткаченко, Софья Эрнст, Павел Деревянко и Александр Самойлов. Проект выиграл грант Министерства культуры Российской Федерации.

«Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото — это люди!» — отметил губернатор.

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