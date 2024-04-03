Фильм «Золото Умальты» о краже века в Хабаровском крае выйдет 4 апреля

«Золото Умальты» рассказывает о реальном преступлении, произошедшем в 1917 году на территории современного Верхнебуреинского района. Тогда банда грабителей в шаманских масках напала на обоз, перевозивший свыше 400 килограммов драгоценного металла. Найти украденное золото в итоге не удалось.