Фильм «Золото Умальты» о краже века в Хабаровском крае выйдет 4 апреля

Приключенческий фильм «Золото Умальты» о краже золота в Хабаровском крае выйдет в прокат 4 апреля. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.
«Золото Умальты» рассказывает о реальном преступлении, произошедшем в 1917 году на территории современного Верхнебуреинского района. Тогда банда грабителей в шаманских масках напала на обоз, перевозивший свыше 400 килограммов драгоценного металла. Найти украденное золото в итоге не удалось.
Идея об экранизации исторических событий принадлежит главе региона, её реализацией занималась петербургская студия «Лендок». Режиссёром выступил Андрей Богатырёв, а главные роли исполнили Артём Ткаченко, Софья Эрнст, Павел Деревянко и Александр Самойлов. Проект выиграл грант Министерства культуры Российской Федерации.
«Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото — это люди!» — отметил губернатор.