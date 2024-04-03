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3 апреля в Новосибирске прекратятся дожди и потеплеет до +6

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 64% 749 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

3 апреля в Новосибирске закончится пасмурная погода, наконец выглянет солнце. Ночью потеплеет до +1, днем — до +6.

—Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков, местами туманы. Ночью в районах потеплеет до +1, днем — до +8.