3 апреля в Новосибирске прекратятся дожди и потеплеет до +6

3 апреля в Новосибирске закончится пасмурная погода, наконец выглянет солнце. Ночью потеплеет до +1, днем — до +6.
—Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков, местами туманы. Ночью в районах потеплеет до +1, днем — до +8.