В Хабаровском крае мазутные котельные переводят на биотопливо

В рабочем поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района перевод котельных на биотопливо будет означать, что топить будут щепой и возможно пеллетами. После модернизации будет заметна и экономическая эффективность. Ранее расход на мазутное топливо по котельным составляет 3370 тонн на сумму около 132 миллионов рублей, расход биотоплива ориентировочно составит 18 650 тонн топлива стоимостью 36,5 миллиона рублей. Ежегодно удастся почти 85 миллионов рублей. Одновременно с этим будет сокращена субсидия из краевого бюджета на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию.