Расширили возможности использования материнского капитала в Хабаровском крае

Для поддержки малоимущих семей в Хабаровском крае используется социальный контракт, позволяющий семьям достичь самостоятельного источника дохода. С 2021 года размеры выплат по этому контракту увеличены до 350 тысяч рублей. В 2023 году 2,169 тысячи семей заключили социальные контракты на общую сумму 384,5 миллиона рублей, из них 1,505 тысячи были многодетными. С 2024 года процедура заключения контракта упрощена, особенно для многодетных семей, и теперь заявление можно подать через портал Госуслуги.