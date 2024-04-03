Расширили возможности использования материнского капитала в Хабаровском крае

Губернатор Михаил Дегтярев в ходе отчета перед краевыми парламентариями поделился результатами работы регионального правительства в социальной сфере и подробно обсудил вопросы поддержки семей с детьми. Он также напомнил, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи. В 2023 году в Хабаровском крае родилось 11,68 тысячи детей, согласно данным Росстата. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— В 2023 году показатель рождаемости в Хабаровском крае составил 9,1 родившихся на тысячу населения, что превышает среднероссийскую статистику. Тенденция роста сохраняется и в текущем году. Так, с начала этого года в регионе родилось 2902 младенца, что на 93 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал Михаил Дегтярев.
В Хабаровском крае предоставляют 17 мер поддержки для семей с детьми, включая единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации, материнские капиталы. Губернатор отметил, что особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, которых в регионе насчитывается 23,5 тысячи, где воспитываются 79,3 тысячи детей.
После подписания президентом РФ указа «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в январе, правительство Хабаровского края разработало соответствующие нормативные правовые акты. Одним из примеров такой поддержки стала введение ежегодной единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого школьника из многодетной семьи, без учета дохода, для обеспечения их одеждой для учебных и спортивных занятий. Выплаты планируется произвести до начала учебного года.
Сумма краевого материнского капитала в регионе — одна из самых высоких в России, составляет 327 тысяч рублей при рождении каждого последующего ребенка начиная с третьего. По поручению губернатора разрабатывается прогрессивная шкала материнского капитала, при которой сумма будет увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка.
Для поддержки малоимущих семей в Хабаровском крае используется социальный контракт, позволяющий семьям достичь самостоятельного источника дохода. С 2021 года размеры выплат по этому контракту увеличены до 350 тысяч рублей. В 2023 году 2,169 тысячи семей заключили социальные контракты на общую сумму 384,5 миллиона рублей, из них 1,505 тысячи были многодетными. С 2024 года процедура заключения контракта упрощена, особенно для многодетных семей, и теперь заявление можно подать через портал Госуслуги.
Работа также ведется над переводом всех мер поддержки для многодетных семей в проактивный режим. На сегодняшний день 33 меры уже работают в этом формате, позволяя семьям с детьми получать поддержку просто подав заявление, остальные данные органы социальной защиты собирают самостоятельно.