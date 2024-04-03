«Кино — некое приключение»: красноярский актер Анатолий Кузьмин рассказал, как дебютировал в сериале

Красноярский театральный актер и режиссер Анатолий Кузьмин недавно дебютировал в кино, снявшись в исторической комедии от ТНТ «Казачок» режиссера Игоря Зайцева. Артист поделился с «МК в Красноярске» своими впечатлениями от участия в новом для себя проекте и о том, каково быть по ту сторону экрана с учетом театрального опыта.
— Анатолий, у вас большой опыт службы в разных театрах. Только в Минусинске вы служили около 13 лет. Почему решили сняться в кино?
— Думаю, каждому актеру театра интересно попробовать себя в кино, потому что это разительно отличается от сцены. Любое искусство — это диалог со зрителем. В театре этот диалог происходит «здесь и сейчас», а в кино есть возможность снять дубли, и твои мысли и чувства дойдут до зрителя немного иным способом. Главная идея в том, что кино — это некое приключение, во время которого ты знакомишься с людьми, с которыми возможно больше никогда не увидишься, у тебя есть ограниченное количество съемочных дней, чтобы проникнуться атмосферой и темой повествования и, разумеется, аудитория здесь гораздо шире. Театр дает поле для экспериментов, а кино больше про продуманность и слаженность действий.
Не могу сказать, что я целенаправленно искал для себя какой-то определенный проект, все получилось достаточно случайно: поступило предложение — я ответил и уже в дальнейшем начал искать для себя то, что поможет мне в него органично встроиться.
— Что для вас все-таки ближе: сцена или съемочная площадка?
— В каждой отрасли имеются свои прелести, у театра и кино много общего, но одновременно это совершенно разные сферы. Сцена для меня ближе, потому что я провожу на ней большую часть своей жизни, это что-то привычное для меня. А кино — это неизведанный мир: в каждом проекте новая команда, новые места, новые способы существования.
— Насколько вам было сложно перестроиться после театра?
— Кино требует более близкого к реальности проживания, театр — более ярких выразительных средств от актера, потому что, как я уже отметил, это диалог со зрителем в моменте. Здесь важно найти золотую середину: избежать чрезмерного напора при подаче своего персонажа и при этом сохранить энергию, которая должна от него исходить. Если в театре что-то пошло не так, ты импровизируешь на ходу, а в кино есть возможность сделать дубль, но при этом ты все равно должен стремиться к точному повторению передвижений в пространстве, жестов и текста, чтобы минимизировать проблемы при монтаже. В театре, когда ты создаешь художественный образ, многие вещи можно проверить в процессе регулярных репетиций, а в кино такой возможности нет — все случается на съемочной площадке, поэтому необходима более точечная подготовка. Кроме того, в театре сюжетная линия идет по порядку, а в кино ты порой не знаешь, с какой части истории начнут, в какой последовательности будут снимать, что из этого попадет в сам фильм и попадет ли вообще.
— Как вам сам жанр исторической комедии? Тяжело ли было вживаться в образ?
— Если говорить конкретно про мой образ в сериале «Казачок», вживаться в него было несложно: роль небольшая, она не требовала от меня особой подготовки и мастерства перевоплощения. Мой персонаж — человек из народа, обычный солдат, воин. Событий в кадре было не очень много, чтобы была необходимость создавать для него широкую сюжетную линию, поэтому я просто не поел и поменьше поспал, чтобы лучше вжиться в роль и передать изможденность. Шутка. Конечно, при подготовке я изучил лучше этот исторический период и события того времени, что определенно помогло существовать в кадре.
— Как вам атмосфера на съемочной площадке? Как коллектив?
— Атмосфера была очень живая и динамичная, требующая быстрой, четкой и слаженной работы. Неподготовленному человеку, на мой взгляд, может быть не очень просто успевать за всей этой скоростью, обусловленной правилами кинопроизводства, где задействовано большое количество людей, техники, бюджета. Но даже в этой иногда нервной и суетливой атмосфере, всегда присутствовали обаяние и доброжелательность со стороны коллектива и много юмора.
— Планируете ли сниматься еще в кино и сериалах после участия в «Казачке»?
— Хотелось бы сняться в более серьезной роли, планирую заняться этим вопросом. Всегда интересно пробовать что-то новое, реализовывать сложные перевоплощения, ведь чем масштабнее личность персонажа, тем обширнее сам процесс подготовки, плюс ко всему, открывается больше возможностей выразить свои мысли и идеи, возникшие при работе с проектом.
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