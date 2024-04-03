«Кино — некое приключение»: красноярский актер Анатолий Кузьмин рассказал, как дебютировал в сериале

— Кино требует более близкого к реальности проживания, театр — более ярких выразительных средств от актера, потому что, как я уже отметил, это диалог со зрителем в моменте. Здесь важно найти золотую середину: избежать чрезмерного напора при подаче своего персонажа и при этом сохранить энергию, которая должна от него исходить. Если в театре что-то пошло не так, ты импровизируешь на ходу, а в кино есть возможность сделать дубль, но при этом ты все равно должен стремиться к точному повторению передвижений в пространстве, жестов и текста, чтобы минимизировать проблемы при монтаже. В театре, когда ты создаешь художественный образ, многие вещи можно проверить в процессе регулярных репетиций, а в кино такой возможности нет — все случается на съемочной площадке, поэтому необходима более точечная подготовка. Кроме того, в театре сюжетная линия идет по порядку, а в кино ты порой не знаешь, с какой части истории начнут, в какой последовательности будут снимать, что из этого попадет в сам фильм и попадет ли вообще.