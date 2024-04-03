В Красноярске умер президент федерации экстремальных видов спорта Вячеслав Ильющенков

«Вячеслав Ильющенков — один из лучших специалистов (если не лучший) по строительству спортивных зимних трасс в стране мирового уровня. И если к крутым соревнованиям на той же “Сопке” мы все давно как будто бы привыкли, то в этом году Вячеслав Витальевич со своей командой удивили всех — они создали площадку для финала Кубка России по волейболу на снегу на площади Мира возле БКЗ. И со слов всех участников — это был лучший снег в истории турнира».