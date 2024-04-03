В Красноярске умер президент федерации экстремальных видов спорта Вячеслав Ильющенков

Стало известно, что в возрасте 49 лет скончался фристайлист, по совместительству президент федерации экстремальных видов спорта Красноярского края, Вячеслав Ильющенков.
Мужчина был значим для многих спортсменов края. Вячеслав был идейным вдохновителем «Спортэкса», он участвовал в организации соревнований в Сочи, а этой зимой был одним из создателей площадки для финала Кубка России по волейболу на снегу.
Соболезнования выражают коллеги, друзья и близкие на странице спортсмена. Также скорбью поделился министр спорта края Денис Петровский:
«Вячеслав Ильющенков — один из лучших специалистов (если не лучший) по строительству спортивных зимних трасс в стране мирового уровня. И если к крутым соревнованиям на той же “Сопке” мы все давно как будто бы привыкли, то в этом году Вячеслав Витальевич со своей командой удивили всех — они создали площадку для финала Кубка России по волейболу на снегу на площади Мира возле БКЗ. И со слов всех участников — это был лучший снег в истории турнира».
Неизвестно, что стало причиной смерти спортсмена.