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В Хабаровском крае неизвестный выбросил собаку из окна, животное погибло

Инцидент проверяют правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае началась проверка по факту гибели собаки, выброшенной из окна. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 31 марта в Комсомольске-на-Амуре. В многоэтажке по улице Вокзальной неизвестный открыл окно и вытолкнул из него собаку. Животное упало на землю и скончалось на месте от полученных травм.

По факту жестокого обращения с питомцем правоохранительные органы начали проверку. Её ход поставила на контроль городская прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в прошлом месяце свою собаку выбросил из окна пьяный хабаровчанин. Щенок выжил, но получил тяжёлые переломы и был вынужден проходить лечение.