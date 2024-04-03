В Хабаровском крае неизвестный выбросил собаку из окна, животное погибло

В Хабаровском крае началась проверка по факту гибели собаки, выброшенной из окна. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл 31 марта в Комсомольске-на-Амуре. В многоэтажке по улице Вокзальной неизвестный открыл окно и вытолкнул из него собаку. Животное упало на землю и скончалось на месте от полученных травм.
По факту жестокого обращения с питомцем правоохранительные органы начали проверку. Её ход поставила на контроль городская прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в прошлом месяце свою собаку выбросил из окна пьяный хабаровчанин. Щенок выжил, но получил тяжёлые переломы и был вынужден проходить лечение.