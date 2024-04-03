Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце недели

Предстоящая ночь четверга, 4 апреля, ожидается нехолодной — 0…-5 °С, а днем столбики термометров и вовсе поднимутся до 14, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, атмосферные фронты уйдут на восток, за ними снова вторгнется гребень антициклона, который обеспечит малооблачную погоду.