Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце недели

Предстоящая ночь четверга, 4 апреля, ожидается нехолодной — 0…-5 °С, а днем столбики термометров и вовсе поднимутся до 14, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, атмосферные фронты уйдут на восток, за ними снова вторгнется гребень антициклона, который обеспечит малооблачную погоду.
В пятницу, 5 апреля, потепление продолжится, а минимальные и максимальные температуры повысятся на 1−2 градуса.
Во Владивостоке апрель начался с солнечной погоды. В первые два дня минимальная температура составляла около 0, с середины недели ночная температура слабоположительная, 0…+4 °С. Дневная температура +7…+10 °С. Самый теплый день — четверг, +10…+13 °С.