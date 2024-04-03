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Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце недели

До 14 градусов тепла прогреется воздух в крае 4 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 64% 749 мм рт. ст. +18°
Источник: PrimaMedia.ru

Предстоящая ночь четверга, 4 апреля, ожидается нехолодной — 0…-5 °С, а днем столбики термометров и вовсе поднимутся до 14, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, атмосферные фронты уйдут на восток, за ними снова вторгнется гребень антициклона, который обеспечит малооблачную погоду.

В пятницу, 5 апреля, потепление продолжится, а минимальные и максимальные температуры повысятся на 1−2 градуса.

Во Владивостоке апрель начался с солнечной погоды. В первые два дня минимальная температура составляла около 0, с середины недели ночная температура слабоположительная, 0…+4 °С. Дневная температура +7…+10 °С. Самый теплый день — четверг, +10…+13 °С.