Сразу на 4 дня ударит дождь в столице ДФО — есть даты

Напомним, что сегодня, 3 апреля, во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня северо-западный до сильного. Температура воздуха ночью 1…3°C, днём 9…11°C. В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 0…2°С, днём 12…14°C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 1…-1°C, днём 10…12°C.