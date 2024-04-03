Сразу на 4 дня ударит дождь в столице ДФО — есть даты

Сразу на четыре дня может ударить дождь в столице ДФО в самые ближайшие дни апреля. На метеорологическом портале Gismeteo появились даты, когда осадки нагрянут во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным синоптиков портала, дождь ожидается не сильный, однако в городе он задержится с 11 по 14 апреля. Причем именно в эти дни обещают теплую погоду — столбики термометров поднимутся на 6−7 градусов и покажут до +14 днем, +6 ночью.
Напомним, что сегодня, 3 апреля, во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня северо-западный до сильного. Температура воздуха ночью 1…3°C, днём 9…11°C. В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 0…2°С, днём 12…14°C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 1…-1°C, днём 10…12°C.