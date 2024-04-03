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Пять ледовых переправ закрылись в Ульчском районе Хабаровского края

Этому способствует снижение прочности льда.

Источник: Комсомольская правда

В Ульчском районе Хабаровского края из-за снижения прочности льда прекратили работу пять ледовых переправ через реку Амур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Ульчском районе переправы были оборудованы через разные участки реки Амур и связывали между собой села Дуди, Савинское, Тыр, Сусанино, Тахта и Кальма, а также Киселевку и Циммермановку.

— В настоящее время обслуживающей организацией демонтируются все дорожные и информационные знаки, а выезд на лед будет перекрыт, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день под контролем инспекторов ГИМС остаются 14 ледовых переправ.

Однако следует помнить о безопасности. Выезжать на переправы после прекращения их работы опасно. Существует высокая угроза провала людей и техники под лед, особенно в местах стихийных выездов на акваторию. Жителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на установленные запрещающие знаки.