Пять ледовых переправ закрылись в Ульчском районе Хабаровского края

Однако следует помнить о безопасности. Выезжать на переправы после прекращения их работы опасно. Существует высокая угроза провала людей и техники под лед, особенно в местах стихийных выездов на акваторию. Жителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на установленные запрещающие знаки.