В Новосибирске образовалась огромная очередь из желающих взять автограф Алины Загитовой

Во вторник, 2 апреля, в «Сибирь-Арене» прошло шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Чтобы взять автограф у олимпийской чемпионки Алины Загитовой новосибирцы выстроились в огромную очередь после выступления. Спортсменка устроила автограф-сессию после окончания шоу, куда пришли сотни новосибирцев.
Кроме Алины Загитовой на льду в Новосибирске выступали Александра Трусова, Евгения Тарасова, и другие.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске отгородили ширмой рабочее место сотрудника с синдромом Дауна.