«Дорожная сборная» отчиталась о подготовке к ремонтному сезону в Красноярском крае

«Придал главам ускорение, — рассказал Михаил Котюков. — Кроме того, поручил составить понятные графики дорожных работ для жителей, чтобы они знали, какие участки и когда будут отремонтированы. В каждой территории после зимы есть аварийные участки, требующие срочного приведения в порядок. С них поручил начать в первую очередь. Планирую в ближайшее время заслушать отчеты глав городов и районов, где проводил встречи с жителями. Проверю, что сделано по всем поручениям, в том числе по дорогам — о них всегда задается много вопросов».