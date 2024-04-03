«Дорожная сборная» отчиталась о подготовке к ремонтному сезону в Красноярском крае

2 апреля на заседании президиума правительства Красноярского края обсудили планы дорожных работ на этот год. Губернатор Михаил Котюков отметил, что сейчас — это одна из самых актуальных тем для всех территорий края. Несмотря на то, что ежегодно выделяются значительные средства на строительство и ремонт дорог, обращения по поводу их неудовлетворительного состояния в городах и районах традиционно входят в число самых частых и острых.
«Напомню, что поручал обеспечить заключение всех дорожных контрактов до 1 апреля, чтобы можно было оперативно приступить к работе, как позволит погода. И как раз сегодня собрал всю “дорожную сборную края” — глав городов и районов, краевые, федеральные ведомства, чтобы проверить, как обстоят дела», — рассказал в своих соцсетях глава региона.
Министр транспорта края Дмитрий Зотин сообщил, что все государственные и муниципальные контракты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключены. Объем работ этого года — 113 объектов регионального и местного значения общей протяженностью 255 км. Финансирование — почти 12 млрд рублей.
«Как показывает практика, больше всего жалоб на те участки, которые приводили в порядок в 2017—2019 годах, — уточнил глав огорода. — Например, на Семафорной, Копылова, Копыловском мосту, Партизана Железняка, Калинина, проспекте имени газеты “Красноярский рабочий” и других. Нормативный ресурс покрытия там выработан, гарантийные сроки не действуют. Отчасти ускорили разрушение асфальта резкие переходы температуры воздуха через 0, оттепели, которые этой зимой порой были аномальными. Пришедшие в негодность участки включили в план на предстоящий сезон».
Владислав Логинов напомнил, что по нацпроекту в Красноярске отремонтируют 42 объекта, за счет бюджета города — 22. Это почти 93 километра. «Везде будут использовать щебеночно-мастичный асфальт. Он более надежен и устойчив при высокой интенсивности движения. На наших дорогах уже хорошо себя зарекомендовал, — рассказал мэр. — Асфальтобетонные заводы готовы запуститься уже в середине апреля, подрядчики ремонта определены. Это даст возможность начинать активные дорожные работы при благоприятной погоде».
На совещании выяснилось, что в муниципалитетах конкурсные процедуры на дорожные работы еще завершены не везде. Губернатор поручил министерству транспорта форсировать работу.
«Придал главам ускорение, — рассказал Михаил Котюков. — Кроме того, поручил составить понятные графики дорожных работ для жителей, чтобы они знали, какие участки и когда будут отремонтированы. В каждой территории после зимы есть аварийные участки, требующие срочного приведения в порядок. С них поручил начать в первую очередь. Планирую в ближайшее время заслушать отчеты глав городов и районов, где проводил встречи с жителями. Проверю, что сделано по всем поручениям, в том числе по дорогам — о них всегда задается много вопросов».
Помимо этого, глава региона поручил министерству транспорта края обратить особое внимание на объекты, на которые еще распространяются гарантийные обязательства. Он также отметил, что одномоментно привести в нормативное состояние все участки дорог «затруднительно». «Поэтому важно правильно расставлять приоритеты и поэтапно наводить порядок. И не упустить ни одного дня — приступить к работе сразу, как только позволит погода», — подытожил губернатор.