14 школ отремонтируют в Иркутской области за три года

В Иркутской области прошло совещание под председательством губернатора Приангарья Игоря Кобзева. На совещании обсудили участие региона в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщают в областном правительстве.
— В 2022—2023 году в Приангарье провели капремонт 59 образовательных учреждений. На сегодняшний день в федеральную программу включено 14 школ. Кроме того, с мэрами и депутатами Заксобрания обсудили дополнительно еще 41 объект, который мы хотим заявить на включение в федеральную программу, срок подачи заявки в мае 2024 года, — отметил Игорь Кобзев.
В 2024 году к работам приступают пять школ с двухлетним циклом работ: Усть-Алтанская средняя школа, средняя школа в селе Алехино, Алятская средняя школа, Мамская средняя школа и Вихоревская средняя школа № 1.
Одна из них — это школа № 10 в Ангарске. Там обновят кровлю в основном здании и проведут ремонт в блоке начальных классов. На это выделят 150 миллионов рублей.
Отремонтируют также две средних школы № 17 и № 24 в поселке Юрты, Белую среднюю школу в рабочем поселке Средний Усольского района и Буретскую среднюю школу в Боханском районе.