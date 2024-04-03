14 школ отремонтируют в Иркутской области за три года

— В 2022—2023 году в Приангарье провели капремонт 59 образовательных учреждений. На сегодняшний день в федеральную программу включено 14 школ. Кроме того, с мэрами и депутатами Заксобрания обсудили дополнительно еще 41 объект, который мы хотим заявить на включение в федеральную программу, срок подачи заявки в мае 2024 года, — отметил Игорь Кобзев.