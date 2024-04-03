После «Крокуса» в некоторых ТЦ Хабаровска охрана проверяет содержимое сумок

После теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 22 марта по всей стране усилили меры безопасности на объектах массового скопления людей. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» решил проверить, как с этим делом обстоят дела в Хабаровске. Выбор пал на крупные торговые центры, железнодорожный вокзал и аэропорт.
В ближайшем к вокзалу торговом комплексе «Ерофей» на входе замечен охранник: пожилая женщина совершенно не обращала внимания на посетителей, а смотрела видео в мобильном телефоне или с кем-то разговаривала в перерыве между просмотрами. И это единственный безопасник, которого мы здесь обнаружили.
В «Магазинах Радости», где подавляющее число посетителей — молодежь, у входа перед эскалатором охранник с серьезным видом действительно разглядывает каждого входящего. Вооружен рацией. Еще один сотрудник службы безопасности находился перед эскалатором на этаже, где расположены кинотеатры и аттракционы. Тоже сосредоточен и, похоже, внимателен.
В «НК Сити» охранники замечены только в той части, где располагается продуктовый супермаркет, на других этажах служба безопасности отсутствовала вовсе.
— Да, после трагедии в Красногорске ничего не поменялось, охрана никак не усилилась. Спецсредства у них тоже не появились, — рассказал продавец одного из бутиков торгового центра. Тем не менее, охрана именно этого торгового центра оказалась самой бдительной. Корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня» вежливо задержали и побеседовали, показав записи с камер наблюдения в различных уголках ТЦ. — Как только вы начали фотографировать, мы это отметили и начали «вести» вас по камерам. Сами понимаете, после трагедии в Москве меры безопасности усилены, — рассказал начальник службы безопасности.
В «Энерго-Плазе» охранник обнаружился на диванчике рядом с массажными креслами. Парень увлеченно резался в шахматы в мобильном телефоне. — Все как было, так и осталось, охраны не прибавилось, изменений в работе той, что есть мы никак не заметили, — сообщила продавец из «Энерго-Плазы».
В «Макси Молле» двое охранников замечены также только в зоне, где продаются продукты питания. Все внимание на то, чтобы кто-нибудь из посетителей чего-нибудь не вынес.
Мы честно пытались узнать у сотрудников отделов безопасности о том, были ли для них какие-либо новые распоряжения с 22 марта. Большинство разговаривать не хотели, двое признались: никаких указаний и тем более учений не было. Стоит ли говорить об обеспечении охраны дополнительными спецсредствами?
— После инцидента нас собрали и попросили быть бдительнее, но никах спецсредств не выдали. Также мы стали проверять людей с большими сумками, но некоторые сразу начинают конфликтовать и говорить о том, что это незаконно, — поделился охранник в торговом центре «Стрелка». К чести администраций всех торговых центров, можно отметить, что везде эвакуационных выходы были открыты и доступ к ним осуществлялся беспрепятственно. Кстати, наш корреспондент демонстративно фотографировал внутри всех зданий ТЦ и никаких замечаний по этому поводу не получил, кроме как в «НК Сити».
Совсем другое дело на железнодорожном вокзале. Первое, что бросается в глаза — очень много камер наблюдения. Сотрудников безопасности, субъективно, больше, чем обычно, также постоянно территорию патрулируют сотрудники полиции. На входе абсолютно все вещи нужно вытащить, чтобы пройти через рамку, а сумки поместить в сканер. То есть, досмотр стал на уровне аэропорта.
Хабаровский аэропорт также усилил меры безопасности как в самих пассажирских терминалах, так и на прилегающих территориях.
— В настоящий момент у нас увеличено число сотрудников транспортной безопасности и увеличено число постов. Также более часто совершается обход помещений и объезд территории, на которой располагается аэродромный комплекс, — сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта. В целом, по виду посетителей и продавцов в торговых центрах, а также пассажиров транспортных узлов, нельзя сказать, что они чем-то обеспокоены и переживают за безопасность в местах большого скопления людей.