После «Крокуса» в некоторых ТЦ Хабаровска охрана проверяет содержимое сумок

— После инцидента нас собрали и попросили быть бдительнее, но никах спецсредств не выдали. Также мы стали проверять людей с большими сумками, но некоторые сразу начинают конфликтовать и говорить о том, что это незаконно, — поделился охранник в торговом центре «Стрелка». К чести администраций всех торговых центров, можно отметить, что везде эвакуационных выходы были открыты и доступ к ним осуществлялся беспрепятственно. Кстати, наш корреспондент демонстративно фотографировал внутри всех зданий ТЦ и никаких замечаний по этому поводу не получил, кроме как в «НК Сити».