Выросла зарплата. Как конкурсы профмастерства помогают молодым кузбассовцам

Конкурсы профмастерства сегодня очень популярны. Зачем они нужны и как помогают молодым работникам?
kuzbass.aif.ru побывали на одном из них. В этом году более 100 участников боролись за право быть лучшими в 10 компетенциях и шести профессиях. А опытные наставники помогали им готовиться.
Будешь на примете у начальства.
Одна из самых зрелищных компетенций — сварочные технологии. Здесь участники сначала отвечают на вопросы теоретической части, а потом выполняют практическую: варят листовую конструкцию и трубу. Оцениваются сборка, сварка, качество сварного шва, время выполнения задания.
«Участники пробуют свои силы, оценивают способности. Победители получают не только признание, участие влияет на их карьеру. Талантливых ребят мы приглашаем в своё сообщество сварщиков, развиваем их профессионально, обучаем и повышаем разряд. На них быстрее обращают внимание руководители», — рассказывает главный сварщик комбината и эксперт соревнований Андрей Жуков.
Денис Овчинников — один из экспертов в сварочных технологиях. На комбинате с 2012 года. Пришёл сварщиком. В конкурсе профмастерства стал участвовать практически сразу. Был победителем корпоративного чемпионата, призёр «Хайтека». Теперь учит молодых, хотя и сам далеко от них по возрасту не ушёл.
«Соревнования развивают навыки, которые нужны в работе. Они расширяют кругозор, помогают профессионально расти. Ведь к ним тщательно готовишься. После участия в конкурсах меня заметили руководители. За 4 года я повысил разряд с четвертого до шестого. И стал ведущим инженером по сварке дирекции по ремонтам», — рассказал Денис.
На площадке компетенции «Слесарная работа с металлом» всегда шумно — участники много работают с инструментами. В компетенции участвуют семь слесарей-ремонтников. Работа для них непривычная, и без подготовки занять призовые места сложно. Слесарям-ремонтникам нужно было изготовить ящик с ручками.
Получишь больше денег.
«Наши участники учатся читать чертежи, по-другому применять слесарный инструмент. На своей непосредственной работе они этим не занимаются. Умение делать что-то руками — одно из самых востребованных на рынке. Участие в конкурсе даёт самое важное — практический навык. Ребята оттачивают своё мастерство, а значит, становятся более конкурентоспособными», — считает эксперт номинации Владимир Бондаренко.
У Андрея Липаева стаж работы на комбинате небольшой — 3 года, за это время он успел дважды стать победителем корпоративного чемпионата и взять бронзу на «Хайтеке». Он пришёл слесарем-ремонтником, хотел развиваться в своей профессии. Понял, что конкурсы профмастерства ему в этом помогут. Научился читать чертежи, набил руку. И после победы на «Хайтеке» его пригласили экспертом сначала в Кузнецкий индустриальный техникум, а затем и на дивизиональный чемпионат.
«Здорово, что я теперь передаю свой опыт молодым. Конкурсы мастерства не только помогли вырасти профессионально. Благодаря им у меня появились новые интересные знакомства, подросла зарплата. Да и премии победителям всегда кстати», — делится Андрей.
Со школы в руководители.
В корпоративные конкурсы активно вовлекают школьников и студентов. Ребята как можно раньше осваивают востребованные на комбинате компетенции и в то же время уже встают на карьерную лестницу.
Артём Корецкий сейчас студент университетского колледжа СибГИУ, но уже трудится электромонтёром в кислородно-конвертерном цехе № 2. Пришёл в профессию по зову сердца. Признаётся, что очень любит работать руками и с электричеством. Пробовал себя в программировании — оказалось совсем не его.
«В колледже мы знакомимся с теорией, на комбинате — получаю практику. На конкурсе осваиваю азы профессии быстрее. Мне интересно. Хочу развиваться и стать более квалифицированным специалистом», — говорит Артём.
Участники конкурсов профмастерства после окончания учебных заведений приходят на предприятие более подготовленными. Свой карьерный путь они начинают с другого разряда и с другой должности. И, соответственно, быстрее достигают руководящих позиций.