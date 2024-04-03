Выросла зарплата. Как конкурсы профмастерства помогают молодым кузбассовцам

У Андрея Липаева стаж работы на комбинате небольшой — 3 года, за это время он успел дважды стать победителем корпоративного чемпионата и взять бронзу на «Хайтеке». Он пришёл слесарем-ремонтником, хотел развиваться в своей профессии. Понял, что конкурсы профмастерства ему в этом помогут. Научился читать чертежи, набил руку. И после победы на «Хайтеке» его пригласили экспертом сначала в Кузнецкий индустриальный техникум, а затем и на дивизиональный чемпионат.