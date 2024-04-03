Прогулки с Анной Щетининой: новый туристический маршрут появился во Владивостоке

«Для Владивостока и Приморья имя Щетининой стоит в одном ряду с легендарными женщинами — Валентиной Терешковой, Валентиной Гризодубовой и др. Сотрудники Транспортной группы FESCO, родоначальником которой является Дальневосточное морское пароходство, помнят и чтут ее имя. В годы Великой Отечественной войны Анна Ивановна ходила на судах компании, а позже работала капитаном-наставником, став частью почти полуторавековой истории компании. Совсем недавно новый контейнеровоз FESCO был назван в ее честь», — рассказал директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Экскурсия «Капитан Анна» (0+) проходит по местам, связанным с именем и судьбой этой удивительной женщины. Это порядка 20 точек на карте Владивостока: сквер на Эгершельде, дом на Станюковича, 16, где установлена мемориальная доска, Морской вокзал, филиал FESCO во Владивостоке и другие.

Инициатива создания экскурсии принадлежит председателю Совета ветеранов ДВМП Евгению Павлюку: «В прошлом году мы обратились с предложением в Администрацию Владивостока о создании такого туристического маршрута. И очень рады, что нас поддержали. Сегодня мы приняли участие в первой экскурсии по местам Анны Ивановны и остались очень довольны. Надеемся, что появление этого маршрута на экскурсионной карте города станет знаковым событием в культурной жизни Владивостока и позволит нашей молодежи лучше познакомиться с историей города и края».