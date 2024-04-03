Прогулки с Анной Щетининой: новый туристический маршрут появился во Владивостоке

Во Владивостоке открыт новый экскурсионный маршрут, который знакомит жителей и гостей города с жизнью первой в мире женщины-капитана дальнего плавания, Героя Социалистического труда, почетного жителя Владивостока — Анны Ивановны Щетининой.
Первая экскурсия прошла в начале апреля. Ее участниками стали члены Общества изучения Амурского края, ветераны Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и представители туристических фирм города. Маршрут разработан коллективом экскурсоводов-краеведом Общества изучения Амурского края при поддержке Совета ветеранов Дальневосточного морского пароходства.
«Для Владивостока и Приморья имя Щетининой стоит в одном ряду с легендарными женщинами — Валентиной Терешковой, Валентиной Гризодубовой и др. Сотрудники Транспортной группы FESCO, родоначальником которой является Дальневосточное морское пароходство, помнят и чтут ее имя. В годы Великой Отечественной войны Анна Ивановна ходила на судах компании, а позже работала капитаном-наставником, став частью почти полуторавековой истории компании. Совсем недавно новый контейнеровоз FESCO был назван в ее честь», — рассказал директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.
Экскурсия «Капитан Анна» (0+) проходит по местам, связанным с именем и судьбой этой удивительной женщины. Это порядка 20 точек на карте Владивостока: сквер на Эгершельде, дом на Станюковича, 16, где установлена мемориальная доска, Морской вокзал, филиал FESCO во Владивостоке и другие.
В 2023 году, к 115-летию со дня рождения Анны Ивановны, Транспортная группа FESCO в рамках корпоративной социальной программы переиздала ее книгу «На морях и за морями» (12+). Тираж составил 3 тысячи экземпляров, из которых 800 книг были бесплатно переданы в библиотеки и социальные учреждения Приморского края. В юбилейный год при поддержке FESCO театр «Перекресток» во Владивостоке поставил спектакль «Морю снилась девочка» (12+), созданный по мотивам книги «На морях и за морями».
Справка: ЩЕТИНИНА Анна Ивановна (26 февраля 1908 г. — 25 сентября 1999 г.). Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда, почетный житель г. Владивостока. С февраля 1977 года — капитан-наставник службы безопасности мореплавания Дальневосточного морского пароходства. В 1964—1970 годах была председателем Приморского филиала Географического общества СССР. Автор книги «На морях и за морями…» (1968).