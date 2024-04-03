Кузбассовцев накажут на незаконную продажу 3 тыс. литров спирта в гаражах

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, в суд направили дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью более 2 млн рублей. Перед судом предстанут три жителя Гурьевска.
Следствие считает, что 53-летний мужчина создал организованную группировку для незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Вместе с напарниками с 2016 года по 2022 на территории Белово, Гурьевского и Беловских округов он продал около 3 тыс. литров этилового спирта. Общая сумма доходов составила 2,2 млн рублей.
Часть «бизнеса» дельцы посвятили водке, коньяку, рому и виски: 1,5 тыс. литров они произвели в арендованных гаражах и продали это за 670 тыс. рублей.
Троих гурьян обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта без лицензии) и ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками).