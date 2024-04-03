Кузбассовцев накажут на незаконную продажу 3 тыс. литров спирта в гаражах

Следствие считает, что 53-летний мужчина создал организованную группировку для незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Вместе с напарниками с 2016 года по 2022 на территории Белово, Гурьевского и Беловских округов он продал около 3 тыс. литров этилового спирта. Общая сумма доходов составила 2,2 млн рублей.