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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей в Хабаровске

Проверяются, в том числе, цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах.

Источник: AmurMedia

ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, сегодня в Хабаровске началась проверка ООО «ДВ Невада». Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровского УФАС России.

Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих. В частности, в Хабаровском крае служба проверила ООО «ДВ Невада».

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т. д.

Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования.

ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.

Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 336*.

*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

ФАС