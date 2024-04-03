ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей в Хабаровске

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т. д.