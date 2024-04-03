ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей в Хабаровске

ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, сегодня в Хабаровске началась проверка ООО «ДВ Невада». Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровского УФАС России.
Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации
ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.
Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 336*.
*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».