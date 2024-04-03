Губернатор Хабаровского края стал почетным гостем показа фильма «Золото Умальты»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев стал почетным гостем премьеры фильма «Золото Умальты» в Москве. Фильм основан на реальных событиях о краже золота в 1917 году на территории современного Верхнебуреинского района. Идея экранизации появилась в 2020 году, а проект получил грант на съемки от Министерства культуры России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поскольку историческое село у реки Умальта перестало существовать, съемки фильма проходили в разных местах России и начались 17 марта 2023 года в Карелии. Команда фильма также работала в Хабаровском крае, выбрав для съемок хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. Часть съемочного процесса проходила в Санкт-Петербурге.
— Мне бы хотелось начать с благодарности команде, которая сошлась в своем стремлении создать уникальное кино и внести вклад в формирование нового жанра — истерна. Мы все знакомы с вестернами, а теперь наша цель — представить истерны, фокусирующиеся на рассказах о России и Дальнем Востоке. Я приглашаю вас всех посетить Хабаровский край! Ведь одна из основных целей фильма — пробудить интерес к Дальнему Востоку и Хабаровскому краю. На самом деле, «золото» нашего региона — жители, которые участвуют в его развитии, — сказал Михаил Дегтярев.
Известные состав актеров, включая Павла Деревянко, Артема Ткаченко, Алексея Шевченкова, Софью Эрнст, Александра Самойленко и артиста Хабаровского краевого музыкального театра Дениса Желтоухова, приняли участие в съемках фильма «Золото Умальты». Режиссуру фильма взял на себя Андрей Богатырев, а сценарий написала Ольга Погодина-Кузмина.
Губернатор подчеркнул, что с момента зарождения идеи до премьеры прошло всего четыре года. Фильм предоставит возможность увидеть Дальний Восток под новым углом.