Губернатор Хабаровского края стал почетным гостем показа фильма «Золото Умальты»

— Мне бы хотелось начать с благодарности команде, которая сошлась в своем стремлении создать уникальное кино и внести вклад в формирование нового жанра — истерна. Мы все знакомы с вестернами, а теперь наша цель — представить истерны, фокусирующиеся на рассказах о России и Дальнем Востоке. Я приглашаю вас всех посетить Хабаровский край! Ведь одна из основных целей фильма — пробудить интерес к Дальнему Востоку и Хабаровскому краю. На самом деле, «золото» нашего региона — жители, которые участвуют в его развитии, — сказал Михаил Дегтярев.