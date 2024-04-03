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В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения экскурсоводов, сообщают в ФГБУ «Заповедный Крым».

Источник: РИА "Новости"

А там крокодилы и тюльпаны.

В государственном природном заповеднике «Казантипский» открывается эколого-просветительский маршрут «Берег каменных крокодилов». Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода — сотрудника «Заповедного Крыма».

Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник — выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.

В ГПЗ «Опукский» открывается два эколого-просветительских маршрута. По «Приозерному» можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.

По маршруту «Урочище Опук», где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.

В «Заповедном Крыму» напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.

Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый «сезон тишины», для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.

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