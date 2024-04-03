В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип

А там крокодилы и тюльпаны.
В государственном природном заповеднике «Казантипский» открывается эколого-просветительский маршрут «Берег каменных крокодилов». Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода — сотрудника «Заповедного Крыма».
Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник — выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.
В ГПЗ «Опукский» открывается два эколого-просветительских маршрута. По «Приозерному» можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.
По маршруту «Урочище Опук», где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.
В «Заповедном Крыму» напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.
Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый «сезон тишины», для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.