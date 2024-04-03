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Карабкаться и падать — это не нормально: проект нового парка представили во Владивостоке

Жители и архитекторы общими силами выявляли потенциал сложного рельефа.

Источник: PrimaMedia.ru

Территорию в районе Ватутина, 26, ждёт масштабное преображение. 12 зон отдыха, спортивные и видовые площадки, сквер для прогулок с питомцами и не только — на всё выделено около 80 миллионов. Вариант обустройства парка представили архитекторы проектно-производственной компании Concrete Jungle Екатерина Чулкова и Валентина Холошенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Ключевая цель проекта — комфортный транзит между школами № 78, № 80 и остановкой «Депутатская». Сейчас эта территория представляет собой необлагороженный лес с крутыми склонами и узкой грунтовой тропой. Архитекторы отметили, что этот кусок земли появился «между прочим»: в советское время его не застроили, и ему пришлось принять на себя весь «удар» от активного развития соседних участков. Пешеходы, передвигаясь здесь, становятся «заложниками ситуации»: приходится либо медленно взбираться, либо полубегом «лететь» вниз.

«Наверняка вы чувствовали, когда проходили по территории, что это тяжело: вы карабкаетесь, ползёте, возможно, падаете или постоянно останавливаетесь чтобы сделать передышку — это не нормально», — отметила Валентина.

Дети — значительная часть от всех будущих регулярных пешеходов, поэтому большой акцент в проекте сделан на удобствах именно для них. Здесь не будет отдельной детской площадки: архитекторы хотят встроить игровой процесс целиком в маршрут — детвора ежедневно ходит по этой тропе в школу и обратно. От основной дороги будут ответвления, следуя по которым ребёнок сможет найти так называемую «пасхалку», то есть какой-то секрет, что позволит ему почувствовать себя охотником.

Тем не менее, пешеходные связи обещают сделать удобными для всех, в том числе для пожилых, инвалидов и родителей с колясками: на подъёмах предусмотрены площадки для отдыха, а на следующем этапе благоустройства появится пандус.

«Ландшафт должен подстраиваться под пешехода, а не наоборот», — подчеркнула Валентина.

Архитекторы работают над проектом с дальним прицелом: на стадии разработки закладывается основа для будущего развития территории, за первым этапом последуют второй, и, возможно, третий. В первую очередь будут реализованы основные потребности: удобные пешеходные связи между Нейбута, Черняховского и Ватутина, освещение и видеонаблюдение. Архитекторы отметили, что это тот масштаб, который можно успеть качественно сделать за один строительный сезон.

На втором этапе начнётся полноценное развитие среды: появится пологий пандус, спортивная площадка и отдельный мини-сквер для игры с собаками, более 13-ти зон для отдыха со скамейками и столиками. Также в виде небольших скверов будут оформлены входы со стороны Ватутина, Черняховского и остановки на Нейбута. Этот ход авторы проекта назвали «вытеканием парка»: так склоны не будут полностью скрывать парковую территорию от потенциальных пешеходов.

Также авторы решили сделать акцент на местном колорите: они обратились к истории района, чтобы вдохновиться и не упустить смыслы территории. Но справка не слишком помогла, поэтому жителям предложили вспомнить мифы, истории, которыми можно было наделить проект. К концу встречи вспомнили, что здесь иногда встречаются фазаны, и было бы здорово отразить эту особенность в будущем парке.

«Была озвучена очень интересная идея про фазанов: этот образ мы можем взять для насыщения пространства художественными смыслами. Также мы отложили пока на второй план историю с парковками, но мы проанализируем окружающую территорию, чтобы найти место для паркинга. Будет сложно, но мы попробуем», — рассказала Екатерина.

Предложения и просьбы от жителей района поступали разные. Например, решить проблему с оврагом, который образовался после масштабного асфальтирования улицы Нейбута, где ещё не организовали ливневые стоки. Санитарная очистка леса, сохранение и оформление родников, видовые площадки, с которых можно любоваться закатами и салютами с бухты Золотой Рог — идеи, которые предлагали жители и часть из которых уже взята в реализацию.

архитектура