Карабкаться и падать — это не нормально: проект нового парка представили во Владивостоке

Территорию в районе Ватутина, 26, ждёт масштабное преображение. 12 зон отдыха, спортивные и видовые площадки, сквер для прогулок с питомцами и не только — на всё выделено около 80 миллионов. Вариант обустройства парка представили архитекторы проектно-производственной компании Concrete Jungle Екатерина Чулкова и Валентина Холошенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Ключевая цель проекта — комфортный транзит между школами № 78, № 80 и остановкой «Депутатская». Сейчас эта территория представляет собой необлагороженный лес с крутыми склонами и узкой грунтовой тропой. Архитекторы отметили, что этот кусок земли появился «между прочим»: в советское время его не застроили, и ему пришлось принять на себя весь «удар» от активного развития соседних участков. Пешеходы, передвигаясь здесь, становятся «заложниками ситуации»: приходится либо медленно взбираться, либо полубегом «лететь» вниз.

«Наверняка вы чувствовали, когда проходили по территории, что это тяжело: вы карабкаетесь, ползёте, возможно, падаете или постоянно останавливаетесь чтобы сделать передышку — это не нормально», — отметила Валентина.

Дети — значительная часть от всех будущих регулярных пешеходов, поэтому большой акцент в проекте сделан на удобствах именно для них. Здесь не будет отдельной детской площадки: архитекторы хотят встроить игровой процесс целиком в маршрут — детвора ежедневно ходит по этой тропе в школу и обратно. От основной дороги будут ответвления, следуя по которым ребёнок сможет найти так называемую «пасхалку», то есть какой-то секрет, что позволит ему почувствовать себя охотником.